Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard

Microsoft сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.

"Сегодня Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, лидера в области разработки игр и издателя интерактивного развлекательного контента", — говорится в сообщении компании.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Microsoft рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году по цене 95 долларов за акцию. Ожидается, что после этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

Бизнес Activision Blizzard возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

В сделку войдут культовые франшизы студий Activision, Blizzard и King, включая Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

Компания планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.

После объявления о сделке акции Activision Blizzard выросли примерно на треть.