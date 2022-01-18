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Пресс-секретарь министра экономика опровергла слухи об отставке Ваана Керобяна

Пресс-секретарь министра экономика опровергла слухи об отставке Ваана Керобяна

Ваан Керобян продолжает выполнять свои должностные обязанности. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян, опровергнув муссируемую информацию о намерении министра Ваана Керобяна уйти в отставку.

«С утра в прессе муссируется информация о том, что министр Ваан Керобян намерен уйти в отставку. Отвечая на многочисленные вопросы, которые поступают от вас, отмечу, что статьи с таким заголовком не соответствуют действительности: министр Ваан Керобян продолжает выполнять свои обязанности», - отметила пресс-секретарь министра.

Ваан Керобян занимает должность министра экономики Армении с ноября 2020 года. 


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