В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,29%.

В частности, за сутки в Москве выявили 8 342 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 4 078, в Подмосковье - 2 754, в Краснодарском крае - 715, в Свердловской области - 597, в Ростовской - 554.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 639 899, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

В частности, число выздоровевших в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 2 441, в Москве - на 1 838, в Воронежской области - на 1 492, в Московской - на 1 415, в Самарской - на 1 395, в Ставропольском крае - на 974.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 688 против 670 днем ранее, до 322 678. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 34, в Красноярском крае - 28, в Алтайском - 25, в Нижегородской области - 22.