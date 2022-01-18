Азиатские индексы - 18-01-22

ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.27% и составил 28257.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.42% и составил 1978.38 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 3569.91 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 24112.78 пункта.