Назарбаев заявил, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны и никуда из нее не уезжал.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он в обнародованном во вторник обращении к согражданам.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "обладает всей полнотой власти", является председателем Совета безопасности и скоро будет избран председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Президент [Токаев] выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа, и эту программу нужно поддержать", - заявил Назарбаев. Первый президент Казахстана также поблагодарил соотечественников за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил, находясь на посту главы государства.