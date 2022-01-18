Британские военно-транспортные самолеты за сутки совершили пять рейсов на Украину

По меньшей мере, пять тяжелых военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС за последние сутки выполнили полеты на Украину, следует из данных западных авиаресурсов.

Британские самолеты, взлетавшие с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии, приземлялись в Киеве. В операции, в частности, были задействованы самолеты с бортовыми номерами RRR6891, RRR6890, RRR6888, RRR6887 и RRR6886. Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,7 тонн груза, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковое вооружение.

Британские военно-транспортные самолеты при полетах на Украину обходили воздушное пространство Германии, которая высказалась против поставок оружия Украине. Маршрут полетов британских самолетов пролегал над Данией и Польшей.

Кроме того, накануне из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США.

Во вторник также над Украиной был зафиксирован многочасовой полет стратегического разведывательного самолета RC-135W Rivet Joint ВВС США. Он курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе и к северу от Крыма.