Депутата от Мальты Роберту Метсол избрали спикером Европарламента
Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП.
Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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