Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

В Ереване откроется Французский институт

В Ереване откроется Французский институт

Бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакотт сообщил хорошие новости. Правительство Пятой республики официально одобрило открытие в Ереване Французского института.

Как передает «Арменпресс», об этом бывший посол написал на своей странице в Facebook.

За четыре года пребывания в Армении Джонатан Лакотт для реализации этого совместного с Фондом «Азнавур» проекта приложил много усилий. Институт будет расположен над Каскадом, рядом с Центром «Азнавур».

«Этот институт объединит все те проекты, которые способствуют культурным связям между двумя странами. Создание этого института через 30 лет после установления дипломатических отношений оправдает искренние ожидания армянского общества», - написал Джонатан Лакотт.

Французский институт будет заниматься реализацией образовательных, культурных и гуманитарных программ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]