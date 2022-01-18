В Ереване откроется Французский институт

Бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакотт сообщил хорошие новости. Правительство Пятой республики официально одобрило открытие в Ереване Французского института.

Как передает «Арменпресс», об этом бывший посол написал на своей странице в Facebook.

За четыре года пребывания в Армении Джонатан Лакотт для реализации этого совместного с Фондом «Азнавур» проекта приложил много усилий. Институт будет расположен над Каскадом, рядом с Центром «Азнавур».

«Этот институт объединит все те проекты, которые способствуют культурным связям между двумя странами. Создание этого института через 30 лет после установления дипломатических отношений оправдает искренние ожидания армянского общества», - написал Джонатан Лакотт.

Французский институт будет заниматься реализацией образовательных, культурных и гуманитарных программ.