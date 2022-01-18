Путин 19 января проведет в Москве переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"19 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси", - говорится в сообщении.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - добавили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят проблематику выполнения иранской ядерной сделки, сообщили в Кремле.

"Имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.