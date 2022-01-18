Президент Армении и наследный принц Абу-Даби обсудили вопросы стимулирования двустороннего сотрудничества

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел беседу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Как передает «Арменпресс», президент Армении и наследный принц Абу-Даби обсудили вопросы, касающиеся дружественных отношений и продолжительного сотрудничества между Арменией и Эмиратами.

Они коснулись вопросов инвестиций и стимулирования сотрудничества между двумя странами в различных сферах экономики, реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Саркисяна.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по ряду региональных и международных проблем.