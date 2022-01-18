Мы подтверждаем полное содействие МГ ОБСЕ: заявление председательства ОБСЕ в связи с высказыванием Алиева

Действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтверждает свое полное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Заявление польского председательства ОБСЕ поступило в ответ на запрос «Арменпресс» в связи с недавними заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева о деятельности сопредседателей Минской группы.

«Польское председательство ОБСЕ не может комментировать публичные заявления президента Азербайджана. Мы подтверждаем нашу полную поддержку и благодарность работе Минской группы ОБСЕ, ее сопредседателям и Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспшику», - ответили в действующем председательстве ОБСЕ от Польши.

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам пригрозил подавить попытки сопредседателей Минской группы ОБСЕ заняться вопросом Нагорного Карабаха. Алиев, в частности, сказал: «Они [сопредседатели] не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку он решен. Мы решили эту проблему вместо них». Президент Азербайджана также заявил, что если одна из конфликтующих сторон говорит, что вопрос решен, то посредничество уже не требуется.

После 44-дневной широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, Алиев неоднократно делал подобные заявления, утверждая, что нагорно-карабахский конфликт не только урегулирован, но и понятия «Нагорный Карабах» вообще не существует, так что о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи.

Тем не менее, несмотря на утверждения президента Азербайджана, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и сопредседатели Минской группы в многочисленных отдельных и совместных заявлениях подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, настоятельно призывая стороны возобновить переговоры под эгидой сопредседателей. И все международное сообщество выразило свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ и работе сопредседателей.

В совместном заявлении, опубликованном после 28-го заседания министров иностранных дел ОБСЕ 7 декабря 2021 года, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили полную поддержку возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели подтвердили свою готовность работать со сторонами для поиска путей всеобъемлющего решения всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и с последствиями нагорно-карабахского конфликта в соответствии со своим мандатом.

Арам Саркисян