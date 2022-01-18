Наша страна готова к расширению сотрудничества в различных сферах: Армен Саркисян поздравил президента Болгарии

Президент Армении Армен Саркисян направил президенту Болгарии Румену Радеву поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«За прошедшие годы сотрудничество между Арменией и Болгарией постоянно развивалось в политической, экономической, культурной, образовательной и в других сферах, чему в значительной степени способствовало существующее богатое договорно-правовое поле.

Наша страна готова расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, в том числе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Я высоко ценю содействие и заботу центральных и общинных властей страны в вопросе сохранения национальной и религиозной идентичности армянской общины.

Очень значимо налаженное между двумя странами сотрудничество в образовательной и культурной сферах, ярким проявлением которого является изучение армянского языка в Софийском университете «Св. Климент Охридски», а в Ереванском государственном университете им. В. Брюсова - болгарского языка».