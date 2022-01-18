В Токио заявили, что в КНДР запустили две твердотопливные баллистические ракеты

Министерство обороны Японии считает, что в КНДР 17 января были запущены в восточном направлении две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте военного ведомства.

"Детали пока анализируются, но максимальная высота полета этих ракет составила 50 км, - отмечается в нем. - Если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км".

Министерство обороны подтвердило, что они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.

Запущенные 17 января ракеты, по мнению ведомства, соответствуют по характеристикам твердотопливным баллистическим ракетам, уже испытанным 21 марта 2020 года. "Совершенно очевидно, - заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси, - что Северная Корея идет по пути стремительного повышения технологического уровня и методик использования таких вооружений".

Как сообщило во вторник информационное агентство Kyodo, на основе анализа распространенных в КНДР фотографий эксперты полагают, что 17 января были испытаны баллистические ракеты малой дальности KN-24, летящие по низкой и меняющейся траектории.