All Apple Pay доступен клиентам Америабанка: более безопасный и надежный способ оплаты через iPhone и Apple Watch

С сегодняшнего дня клиенты Америабанка могут использовать более безопасный и надежный платежный инструмент Apple Pay, который поможет им избежать передачи их платежной карты другим лицам, прикосновения к кнопкам платежного терминала или обращения наличных денег. Для безопасности каждой транзакции используются возможности iPhone.

Чтобы совершить бесконтактный платеж, просто поднесите iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждый платеж через Apple Pay поддерживается безопасным идентификатором лица, поскольку идентифицируется Touch ID или паролем устройства, а также уникальным одноразовым динамическим кодом безопасности. Платежи с помощью Apple Pay можно совершать в магазинах, аптеках, ресторанах, кафе, розничных магазинах и во многих других местах.

Apple Pay также можно использовать для безопасных приложений или веб-сайтов, доступных в Safari, для более быстрых и удобных покупок на iPhone, iPad и Mac без необходимости создавать учетные записи или отправления и ввода нескольких платежных данных. Apple Pay, среди прочего, облегчает и оплату доставки еды, онлайн-покупок, транспорта и парковки. Apple Pay также можно использовать для платежей в приложениях Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность являются ключевыми элементами Apple Pay. При подключении кредитной или дебетовой карты к Apple Pay фактический номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройству назначается уникальная учетная запись, которая зашифрована и хранится на сертифицированном чипе Secure Element устройства, предназначенном для безопасного хранения платежной информации.

Настроить Apple Pay очень просто. Все, что вам нужно сделать, это войти в приложение Wallet на вашем iPhone, нажать знак «+» и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту Америабанка. Сразу после прикрепления карты к iPhone, Apple Watch, iPad և Mac покупатель может начать пользоваться Apple Pay. Клиенты продолжат получать все скидки и льготы, которые Америабанк предлагает своим держателям карт.

Чтобы узнать больше об Apple Pay, посетите http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Чтобы узнать больше о ЗАО «Америабанк», посетите сайт www.ameriabank.am.

ЗАО «Америабанк»

ЗАО «Америабанк» входит в число динамично развивающихся банков Армении и является одним из самых стабильных и крупных финансовых институтов, развивающихся в стране в сфере цифровизации. Являясь первым инвестиционным банком в Армении, Америабанк является универсальным банком, предоставляющим полный спектр инновационных корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. Америабанк является ведущим банком Армении по всем основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль-капитал) за третий квартал 2021 года.