Федерации футбола Армении 30 лет

Федерация футбола Армении отмечает свое 30-летие.

Как передает «Арменпресс», сегодня, 18 января, исполняется 30 лет со дня основания Федерации футбола Армении.

В сообщении, распространенном ФФА в связи с этой датой, в частности, говорится: «От всего сердца поздравляем всех людей, которые на протяжении 30 лет были связаны с ФФА, бывших и нынешних сотрудников, всех болельщиков и благотворителей армянского футбола с этой знаменательной датой. Желаем всем любителям футбола много побед и ярких футбольных моментов. По случаю 30-летия ФФА в этом году собирается провести ряд мероприятий, о которых мы сообщим дополнительно. И перед этим мы представляем ребрендинговую версию логотипа ФФА, которая будет использоваться в рамках медиа-активности в течение всего года».