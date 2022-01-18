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Армения посылает на зимние Олимпийские игры 6 участников

Армения посылает на зимние Олимпийские игры 6 участников

Армения на зимние Олимпийские игры в Пекине посылает  6 участников. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОКА. Международная федерация лыжного спорта проинформировала НОКА об участии четырех армянских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.

По соответствующим баллам путевки получили лыжники Микаэл Микаелян, Катя Галстян, Ангелина Мурадян и Арутюн Арутюнян.

Напомним, что наша танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Сенекал также имеет олимпийскую путевку.


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