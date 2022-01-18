В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией

Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией, как передает Арменпресс, об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. Во вторник запланировано заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Порты Крыма готовы стать главными южными морскими ворота России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, представители других российских регионов могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.

Постпред подчеркнул, что уже создан совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал которого находится в России, другой – Сирии.

"Сейчас мы работой над тем, чтобы нарастить товарооборот с Сирией", - подчеркнул Мурадов.