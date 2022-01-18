Гражданская и административная палата Кассационного суда будет разделена на две отдельные палаты

Национальное собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается вместо Гражданской и административной палаты в Кассационном суде создать две отдельные палаты.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения Судебный кодекс РА и прилагаемых законопроектов на заседании НС получил 67 голосов «за», 2 «против», при 30 воздержавшихся.

Таким образом, с первой поправкой вместо единой Гражданской и административной палаты будут действовать две отдельные палаты, и будет внедрен новый гибкий механизм пополнения списков кандидатов, подлежащих продвижению в судьи.