Сделки, превышающие 300 000 драмов, будут осуществляться безналичным способом: Парламент принял законопроект

Национальное собрание РА приняло во втором чтении представленный правительством законопроект, предусматривающий расширение сферы безналичных расчетов. Как сообщает «Арменпресс», на заседании НС представленный пакет законопроектов О безналичных расчетах был принят 66 голосами «за», 28 «против», при 5 воздержавшихся.

«Все, кто производят безналичные расчеты, должен иметь возможность воспользоваться этим правом», - сказал заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян, представляя законопроект в Национальном собрании.

С этой целью обсуждается программа мер, чтобы бизнес смог обеспечить возможность приема этих платежей.

Проект предусматривает, что оплата и получение платежа свыше 300 000 драмов между физическими лицами на территории Республики Армения по всем сделкам будет производиться в безналичной форме.

С 1 июля 2022 года кредиты на сумму более 80 000 драмов будут предоставляться ломбардами исключительно безналичным способом, этот порог будет снижаться из года в год, достигнув 30 000 драмов к 1 январю 2024 года.

Ссуды и авансы, предоставляемые банками, кредитными учреждениями и лицензированными кредиторами, будут предоставляться исключительно на безналичной основе.