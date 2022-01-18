СМИ: в результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли 23 человека

Число погибших в результате ударов аравийской коалиции по Сане увеличилось до 23. Как сообщил во вторник телеканал "Аль-Маядин", среди жертв есть женщины и дети, а также целые семьи, передает Арменпресс.

Атакам с воздуха подвергся жилой район Эль-Либи на северо-западе йеменской столицы, контролируемой мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

Как отмечает телестанция, пять жилых домов были полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий. Под завалами до сих пор остаются люди. Из-за непрекращающихся авианалетов машины скорой помощи не могли проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были приостанавливать поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как днем хуситы напали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В квартале Эль-Либи на окраине Саны располагались штаб-квартиры летного училища и училища ПВО, которые могли стать одной из целей бомбардировок.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта эмиратской столицы. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.