Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тыс.

Правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2 748 человек за участие в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. 17 января сообщалось о 2 601 задержанном, передает Арменпресс.

"Всего с начала антитеррористической операции задержаны 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъяты 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов", - проинформировала во вторник пресс-служба городской комендатуры.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тысячи человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.