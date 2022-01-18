Давид Тоноян потребует открытых судебных заседаний

Адвокатская группа бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна распространила заявление, в котором сообщила, что в ходе судебного следствия по уголовному делу Тоноян, для обеспечения публичного расследования уголовного дела, потребует открытых судебных заседаний.

«Поскольку стоимость приобретенных ракет, их тип, время поставки и другие обстоятельства дела уже раскрыты в сообщениях, публикациях органа предварительного следствия и прокуратуры, больше не может быть и речи о какой-либо государственной безопасности, тайне или проведении закрытого судебного заседания. Исходя из этого, мы убеждены, что на закрытых заседаниях будет предпринята попытка скрыть факт отсутствия доказательств в уголовном деле и необоснованности обвинения», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении адвокатской группы.

В нем также добавлено, что Служба национальной безопасности и различные круги пытались искусственным образом связать упомянутое уголовное дело с 44-дневной войной, поэтому Давид Тоноян считает необходимым, чтобы публичное расследование уголовного дела выяснило бы и опровергло это обстоятельство.

10 января прокуратура Армении сообщила, что уголовное дело в отношении бывшего министра обороны РА Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, бывшего начальника Генштаба Степана Галстяна и еще 4 лиц направлено в суд. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении СНБ РА, было установлено, что высокопоставленные должностные лица ВС РА и МО РА, злоупотребляя своим должностным положением, по предварительному сговору с владельцем компании «Мостон Инжиниринг», с целью погашения обязательств компании перед Министерством обороны РА от приватизации ЗАО «Нейтрон гам» и ЗАО «Багаван», в 2018 г. приобрели 4 232 просроченных, не закупленных ранее по причине несоответствия техническим требованиям, хранящихся в МО РА единиц боеприпасов. Также выяснилось, что вышеуказанные лица, для устранения препятствий для заключения договора о приобретении боеприпасов, фактически переданных на хранение в МО, и придания своим действиям законного статуса, составляющую часть договора, его техническую характеристику видоизменили, указав в нем данные, не соответствующие действительности о передаче боеприпасов в центральный склад N-ской воинской части МО РА. При этом указанные боеприпасы той же партии были приобретены по цене почти вдвое превышающей их прежнюю стоимость, совершив хищение суммы в особо крупных размерах 2 277 323 840 драмам РА, эквивалентной 4 655 200 долларам США.