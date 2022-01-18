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Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания на голосование будут поставлены обсужденные накануне законопроекты, в том числе пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебного кодекса Республики Армения, которым предлагается вместо действующей в Кассационном суде Гражданской и административной палаты создать две отдельные палаты. На голосование будут поставлены пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об автомобильном транспорте», пакет законопроектов о безналичных расчетах и ряд других законодательных инициатив.

Затем Парламент обсудит остальные вопросы повестки дня. На повестке дня поправки в Закон о наркотических средствах и психотропных веществах, законопроекты о внесении изменений в Закон о медицинской помощи и обслуживании населения и ряд других инициатив.


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