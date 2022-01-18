Цены на цветные металлы - 17-01-22

ЛОНДОН, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.54% и составила 2996.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.28% и составила 9660.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.76% и составила 2353.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.25% и составила 21920.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.48% и составила 41100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.59% и составила 3525.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.