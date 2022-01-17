Обсуждена эпидемиологическая ситуация в ЕАЭС

Первый заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян приняла участие в заседании Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию на территории ЕАЭС, а также предпринимаемые государствами-членами действия по стабилизации эпидемии.

Участники встречи подчеркнули необходимость совместных скоординированных действий по противодействию COVID-19 и договорились о дальнейших действиях. В частности, обсужден ряд вопросов, связанных с взаимным подходом к признанию свидетельств о прививках граждан ЕАЭС, согласованный подход к реализации международных медико-санитарных правил и др.