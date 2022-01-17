Иран приветствует усилия по нормализации отношений между Арменией и Турцией: Саид Хатибзаде

Официальный Тегеран отреагировал на первую встречу спецпредставителей Армении и Турции в Москве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на 1lurer.am, иранское агентство ISNA сообщает, что официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что Иран приветствует нормализацию отношений между своими соседями и поддерживает усилия, предпринимаемые в этом направлении.

«Наш регион устал от разрыва отношений и негативного отношения. Мы должны способствовать формированию позитивного отношения и взглядов», — сказал Хатибзаде.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.

Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время.