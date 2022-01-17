В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма

В Академической лаборатории шведского города Уппсала обнаружили мутацию штамма коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.

"У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", — цитирует СМИ сотрудника учреждения Матса Мартинелла.

Мутацию задокументировали в пятницу, ее обнаружили у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.

В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости этой мутации.

Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.