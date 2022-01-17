Президент Армен Саркисян встретился с исполнительным директором инвестиционной компании Mubadala

Находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с исполнительным директором инвестиционной компании Mubadala Калдуном Халифой Аль Мубараком.

Mubadala Investment Company — крупная инвестиционная компания, которая управляет диверсифицированным портфелем активов и инвестиций в Объединенных Арабских Эмиратах и за рубежом. Компания в основном работает и инвестирует в высокие технологии, телекоммуникации, энергетику, здравоохранение, недвижимость, инфраструктуру, образование, науку и представлена более чем в 50 странах мира. Активы под управлением Mubadala оцениваются в 243 миллиарда долларов, штаб-квартира находится в Абу-Даби. Mubadala также имеет офисы в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Саркисян еще раз выразил благодарность компании Masdar, дочерней компании Mubadala Investment Company, за готовность реализовать в Армении в общей сложности 400 МВт в области возобновляемой энергетики. Президент высоко оценил эффективное сотрудничество компании Masdar и Фонда государственных интересов Армении по реализации программы «Айг-1».

На встрече были обсуждены возможности осуществления масштабных инвестиций в альтернативную энергетику, а также в другие сферы. Президент Саркисян отметил, что Армения заинтересована в возможном присутствии эмиратских компаний в других сферах экономики нашей страны и готова к долгосрочному сотрудничеству.