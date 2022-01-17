Футболист Жирайр Маргарян перешел из ереванского «Арарата» в украинский «Верес»

Отыграв в ереванском футбольном клубе «Арарат» 1,5 года, футболист Жирайр Маргарян перешел в украинский «Верес». Между клубами достигнута договоренность о переходе футболиста.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, 24-летний футболист присоединился к «Арарату» летом 2020 года. В составе команды принял участие в 47 матчах во всех турнирах, стал автором 10 результативных передач, выиграл Кубок Армении.

«Я горжусь тем, что носил футболку этого легендарного клуба. За время, проведенное здесь, было много интересных и запоминающихся моментов. Самым важным было стать обладателем кубка», - отметил Маргарян.

Он рассказал, почему принял предложение Вереса: «Я счастлив перейти в этот клуб. «Верес» играет в чемпионате более высокого уровня, что поможет зафиксировать игровой прогресс. Надеюсь, я быстро адаптируюсь в команде и смогу помочь в достижении ее целей».

Жирайр Маргарян также обратился к работникам и болельщикам «Арарата»: «Благодарю всех футболистов и сотрудников за эффективную совместную работу. Под руководством Вардана Бичахчяна я играл и в «Арарате», и в «Шираке», благодарю его за то, что он верил и доверял мне․ Это заставило меня работать усерднее и совершенствоваться каждый день».