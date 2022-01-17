Состоялась встреча аккредитованных в странах Европы и ряде международных организаций глав дипмиссий Армении

В Вене 14-16 января под председательством министра иностранных дел Армении и руководства центрального аппарата МИД состоялась встреча глав дипломатических миссий Армении, аккредитованных в странах Европы и в ряде международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в числе других вопросов в ходе встречи были обсуждены вопросы полноценного возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, разблокирования экономической и транспортной инфраструктуры в регионе, повышения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также детали процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Была подчеркнута важность более активной деятельности, направленной на обслуживание внешнеполитических приоритетов Республики Армения.