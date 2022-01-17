Госагентство Швеции отказало в предоставлении грантов двум азербайджанским организациям

Шведский журналист Расмус Канбек 17 января опубликовал в шведской газете Blankspot статью, в которой говорится, что Агентство по делам молодежи и гражданского общества (MUCF) Швеции отказало двум азербайджанским ассоциациям в продолжении финансирования. Как сообщает Арменпресс, речь идет об Азербайджанском конгрессе в Швеции и Азербайджанской национальной федерации, которые на протяжении многих лет получали гранты от властей.

В решении MUCF говорится, что они не исключают, что Азербайджанский конгресс имеет прямые отношения с азербайджанской диктатурой, и что это противоречит условиям демократии.

В оценке MUCF говорится: «Расследование показывает, что между Азербайджанской национальной федерацией и «Серыми волками» и/или азербайджанской диктатурой могут существовать определенные организационные связи».

Основой для решения являются документы, которые основаны на анализе социальных сетей членов правления и демонстрации от октября 2020 года в поддержку Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Также опубликован комментарий азербайджанской организации, в котором отрицалась связь с «Серыми волками», отмечая, что организация никогда не имела никаких отношений с так называемыми «Серыми волками». Кроме того, они считают, что 60% членов правления считаются в Азербайджане персонами нон-грата, потому что они оппозиционны и выступают против правительства страны.

В статье также приводятся некоторые подробности о деятельности «Серых волков» в Швеции. В частности, есть версия, что представители «Серых волков» причастны к расстрелу курдского демонстранта в Швеции в 2017 году. Мехмет Каплан, имеющий турецкое происхождение член Партии зеленых и бывший министр жилищного строительства и городского развития Швеции, был вынужден уйти в отставку в 2016 году из-за публикации фотографий ужина с лидерами «Серых волков» в Швеции. После скандала министр дал разъяснение, отметив, что он не может контролировать, кто будет присутствовать на ужине, на котором он тоже присутствовал. Однако г-ну Каплану пришлось уйти с поста министра.

Различные инциденты в Швеции доказывают, что ультраправая террористическая организация нацелена на курдов и курдские организации, проживающие в Швеции. Также примечательно, что в 2018 г. на парламентских выборах в Турции 841 гражданин Турции, проживающий в Швеции, проголосовал за Партию националистического движения Турции, которая считается непосредственным спонсором «Серых волков» и их политического крыла.

Согласно шведскому исследованию, казначей Азербайджанской национальной федерации Теймур Эминбейли является одним из основателей Союза национального движения (Milli Herekatçılar Birliyi), сторонника воссоединения тюркского мира. Более того, есть мнение, что Эминбейли является членом азербайджанской оппозиции, был вынужден покинуть Азербайджан в 1993 году и имел связи с экс-президентом Азербайджана Абульфасом Эльчибеем. На странице Эминбейли в Facebook изображены двое детей в футболках с портретом Эльчибея.

В статье также упоминается, что филиал Азербайджанской национальной федерации также организовала демонстрации в Стокгольме во время столкновений в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. Вице-президент шведской организации «Турецкая федерация» Барбарос Лейлани выступил во время митинга с призывом: «Очнитесь, турки. Армянские псы должны быть осторожны. Смерть армянским псам». После этого выступления в шведскую полицию была подана жалоба, после чего Лейлани был вынужден подать в отставку. Инцидент произошел за несколько дней до публикации фотографий ужина со шведским министром Капланом. На фотографиях ужина видно, что Лейлани сидел за одним столом со шведским министром.