В правительстве обсуждены перспективы развития сферы виноделия

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены перспективы развития винодельческой сферы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр экономики Ваан Керобян представил результаты исследования по стимулированию развития винодельческого производства. Он коснулся статистики вина на армянских и мировых рынках, тенденций и направлений развития сферы на 10 лет, объемов ожидаемых инвестиций, а также целевых показателей, вызовов и других вопросов.

Были обсуждены возможности и механизмы производства, экспорта и объемов реализации армянских вин. В контексте развития виноделия была подчеркнута важность успешной реализации других сельскохозяйственных реформ и программ: земельной реформы, интенсивного садоводства и т.д. Также были представлены подробности о процессе географической маркировки армянских вин.

Подводя итоги обсуждения, Никол Пашинян подчеркнул важность интероперабельности стратегий и программ развития различных отраслей сельского хозяйства и их интеграцию в программу мероприятий деятельности правительства. Премьер-министр поручил с представителями сферы обсудить на площадке Фонда виноградарства и виноделия Армении совместные мероприятия с учетом результатов совещания.