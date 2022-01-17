Президент Армен Саркисян посетил павильон Армении на «Экспо-2020 Дубай»

Находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян посетил во Всемирном выставочном центре павильон Армении на «Экспо-2020 Дубай».

Президент Саркисян прошёлся по павильону, ознакомился с представленными экспонатамиами. На «Экспо-2020 Дубай» Армения представляет концепцию «Этнотех», представляя этнические особенности и технологические устремления страны. Директор павильона Лилит Акопян представила президенту информацию о выставке, посещениях павильона, деловых контактах.

Президент отметил важность участия Армении в этой всемирной выставке, выразив надежду, что она даст возможность не только установить новые деловые связи, но и стать площадкой для обмена опытом и знаниями.

Президент Саркисян также посетил павильон Объединенных Арабских Эмиратов, ознакомился с экспонатами, сделал запись в Книге почетных гостей.