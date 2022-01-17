Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума

В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны, как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По данным Минсельхоза, в 2021 году объем экспортируемого вина и доходы полученные от экспорта выросли на 16% по сравнению с 2020 годом.

"Хочу привести несколько сравнительных примеров – по сравнению с 2012 годом экспорт вина увеличился на 360%. Также в 2012 году если экспортная выручка составляла 71 миллион долларов, в прошлом году она составила 250 миллионов долларов. Вот такая большая разница за последние 8-9 лет, это рекордный показатель", - заявил премьер.

По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок вина – 57% от

общего объема экспорта.

Кроме того, в 2021 году экспорт бренди составил порядка 42,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 1 миллион бутылок. В денежном выражении экспорт бренди составил 78,3 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с 2020 годом, а экспорт чачи – 2,6 миллиона долларов, на 126% больше чем в 2020-ом.

В целом в прошлом году в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил до 400 миллионов долларов, что на 18% больше показателя за 2020 год и на 142% больше чем в 2012 году.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что продукцию из страны в разном объеме вывезла 441 компания, тогда как в 2012 году возможность экспортировать грузинское вино было лишь у 120.