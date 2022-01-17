На заседании правительства Турции будут затронуты итоги встречи спецпредставителей Армении и Турции
17:47, 17 Январь, 2022
На предстоящем заседании правительства Турции будут затронуты итоги состоявшейся 14 января в Москве встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна и посла Турции Сердара Кылыча.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cnnturk.com, основные вопросы повестки предстоящего заседания правительства Турции, которое состоится в среду, касаются экономики, эпидемии и борьбы с терроризмом.
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