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На заседании правительства Турции будут затронуты итоги встречи спецпредставителей Армении и Турции

На заседании правительства Турции будут затронуты итоги встречи спецпредставителей Армении и Турции

На предстоящем заседании правительства Турции будут затронуты итоги состоявшейся 14 января в Москве встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна и посла Турции Сердара Кылыча.  

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cnnturk.com, основные вопросы повестки предстоящего заседания правительства Турции, которое состоится в среду, касаются экономики, эпидемии и борьбы с терроризмом.


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