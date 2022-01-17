На заседании правительства Турции будут затронуты итоги встречи спецпредставителей Армении и Турции

На предстоящем заседании правительства Турции будут затронуты итоги состоявшейся 14 января в Москве встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна и посла Турции Сердара Кылыча.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на cnnturk.com, основные вопросы повестки предстоящего заседания правительства Турции, которое состоится в среду, касаются экономики, эпидемии и борьбы с терроризмом.