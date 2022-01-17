COVID-19: В Армении зарегистрировано 7 случаев заражения штаммом «омикрон»

В Армении зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом штаммом «омикрон». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального центра контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения, в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии НАН и Армяно-Российским университетом продолжает проводить молекулярно-генетические тесты образцов пациентов с коронавирусом.

В результате лабораторных исследований в исследованных 7 образцах обнаружен штамм «омикрон». Учитывая эпидемическую ситуацию, министерство здравоохранения еще раз призывает продолжать соблюдать противоэпидемические правила и вакцинироваться, так как в условиях регулярного появления новых штаммов, в частности штамма «омикрон», вакцины, в том числе бустерные дозы, очень важны.