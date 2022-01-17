Взрывы в Абу-Даби: повестка визита президента Армении не изменилась

Неизвестные совершили атаку, вероятно, при помощи беспилотников в ОАЭ, в результате которой погибли три человека, а еще шестеро ранены, сообщает Арменпресс со ссылкой на Associated Press.

По данным полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным танкерам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян находится в Абу-Даби с рабочим визитом.

В беседе с Арменпресс советник президента Armenii Асмик Петросян сообщила, что визит президента проходит в обычном режиме. «Изменений в связи с визитом президента не произошло, Армен Саркисян в настоящее время находится в Дубае, принимает участие в выставке Expo 2020 Dubai», - сказала Асмик Петросян.