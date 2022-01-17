Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток
НАТО развило активность до уровня, превышающего мощности альянса на момент окончания холодной войны. Как передает Арменпресс, об этом генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг рассказал в интервью The Wall Street Journal.
"Если его (Владимира Путина — Прим. ред.) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного", — заявил он.
При этом Столтенберг признался, что рекордное расширение сил НАТО началось именно с присоединения Крыма в 2014 году с целью сдерживания России. "Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия", — сказал генсек.
На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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