Нуне Саркисян после посещения Лувра Абу-Даби предложила организовать выставку «Армения с V века до Аршила Горки»

В рамках рабочего визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты супруга президента Армена Саркисяна Нуне Саркисян посетила Музей Абу-Даби Лувр (Louvre Abu Dhabi).

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в музее, созданном в результате культурного сотрудничества между ОАЭ и Францией, представлены разные эпохи культуры человечества и характерные для каждой эпохи произведения искусства и культуры. Экспонируются представляющие различные культуры работы мирового искусства из таких известных культурных центров Франции, как Лувр, Центр Жоржа Помпиду, Музей Д'Орсей.

Нунэ Саркисян обошла выставочные залы музея, ознакомилась с постоянными и временными экспозициями музея. Он предложил организовать в музее временную экспозицию, представляющую армянское культурное наследие.

«У нас богатое культурное наследие и мы можем вместе поработать, чтобы представить в этом музее и армянскую экспозицию.

Экспозиция может представлять армянскую культуру и искусство, в том числе произведения армянских художников, и иметь условный заголовок «Армения с V века до Аршила Горки», - предложила госпожа Саркисян.

Предложение было одобрено, и была достигнута договоренность - продолжить обсуждения с руководством музея.