В отношении ввоза товаров из Казахстана и РФ приняты ограничения

Приказом начальника Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА вводятся ограничения на импорт из Казахстана и Российской Федерации. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил ИОБПП.

«Учитывая случаи распространения неизвестного заболевания крупного рогатого скота в северных областях Республики Казахстан (клинические признаки характерны для ящура), а также случаи распространения заболевания ящура крупного рогатого скота в Оренбургской области Российской Федерации, с 17 января 2022 года временно запрещен ввоз из Республики Казахстан и из Оренбургской области Российской Федерации готовой продукции, изготовленной из мяса свиней, северных оленей, восприимчивых к ящуру диких животных, верблюдов и других представителей крупного рогатого скота, молока и молочных продуктов, полученных из крупного и мелкого рогатого скота, мяса, мясных и сырых продуктов, кожевенного, кишечного сырья, охотничьих трофеев, кормов кормовых добавок, содержащих компоненты животного происхождения, (за исключением готовых кормов для кормления собак, кошек, аквариумных и террариумов животных, декоративных птиц, грызунов), - отмечается в сообщении ИОБПП.