В «Пюнике» новый полузащитник

Ереванский футбольный клуб «Пюник» пополнил свой состав.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. К команде присоединился 32-летний бразильский атакующий полузащитник Тьяго Гальвао.

Ранее Гальвао выступал за бразильскую «Паулисту», сербскую «Слобода Ужице», «Чукарички», «Борац Чачак», молдавский «Шериф», португальский «Шавиш» и мальтийскую «Флориану».

Последней командой бразильского футболиста был ереванский «Алашкерт». В Премьер-лиге Армении Гальвао провел 43 игры, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, - на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.