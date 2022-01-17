Минобороны Эстонии заявило о готовности разместить до 5000 солдат НАТО

В Эстонии все готово для размещения до 5 тысяч солдат сил быстрого реагирования. Как передает Арменпресс, об этом сообщил вещательной компании ERR канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек, - сказал он. - В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям".

По словам чиновника, если для военных не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках.

"Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы", - добавил Сальм.

Он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО численностью в 1 200 человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники уже прибыли в Эстонию. С тех пор эстонская сторона смогла создать необходимую инфраструктуру.