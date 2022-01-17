Навстречу мировому рекорду: полет воздушного шара над вершинами Арагаца

Пилот программы «Скайбол» Наири Барсегян и его российский коллега Сергей Баженов 17 января в Армении совершили уникальный полет на воздушном шаре, пролетев участок дороги Гюмри-Ереван над вершинами горы Арагац.

Как передает «Арменпресс», пилот компании «Скайбол» Наири Барсегян отметил, что полет был испытательным, они его выполнили перед установлением мирового рекорда на воздушном шаре.

«Сейчас мы готовимся к мировому рекорду, который провалился в прошлом году из-за технических проблем, но в этом году мы уже готовы и ждем подходящей погоды. Рекордный полет мы совершим в России, это будет самый продолжительный беспосадочный полет - около 35 часов. В течение всего последнего месяца мы проводили круглосуточный мониторинг погодных условий, направления ветра и т. д. 14 января погодные условия позволили нам совершить этот перелет из Гюмри в Ереван над вершинами Арагаца», - сказал он.

По словам Наири Барсегян, перелет начался в Гюмри с площади Вардананц, шар достиг вершин Арагаца на высоте 6 100 м, перелетел над ними и приземлился в Егварде. Перелет предоставил хорошую возможность протестировать специальное оборудование, технические средства, так как температура воздуха при установлении рекорда будет до - 35 градусов по Цельсию.

Рекордный полет в России запланирован на февраль, когда погодные условия позволят столь длительный полет, так как шар летит только по направлению ветра и с его скоростью.

Гаянэ Габоян