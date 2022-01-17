Открытие границ без предусловий исходит из интересов Армении: Акоп Аршакян

Повестка переговоров Армении с Турцией не изменилась, она продолжает отстаивать принцип - открытие границы без предварительных условий и установление дипломатических отношений. Как передает «Арменпресс», в этом в беседе с журналистами в Парламенте заверил вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян.

«На границах Армении было напряженно с момента обретения независимости. У нас бывали тысячи жертв и во время войны, и в мирное время. Я думаю, что повестка мира, которую мы сейчас продвигаем, на что мы получили вотум нашего народа, направлена на то, чтобы обеспечить безопасность наших границ, Армении, чтобы солдаты не гибли в мирное время, чтобы Армения вновь не была бы вовлечена в войну», - заявил Аршакян.

Относительно встречи спецпредставителей Армении и Турции, он заметил, что это была первая встреча, и это нормально, что информации мало.

«Состоялась первая встреча, знакомство, наша сторона представила свою повестку, то, что нас интересует, турецкая сторона представила свою повестку, прошло обсуждение. После этого обсуждения стороны вернулись в свои столицы для уточнения и обсуждения этих вопросов», - сказал Аршакян.

Отвечая на вопрос, в чем заинтересована Армения, он сказал, что это - открытие границ без предварительных условий и установление дипломатических отношений.

«Наша повестка дня не изменилась. Все власти независимой Армении заявляли, что повестка переговоров с Турцией следующая: границы с Турцией должны быть открыты без предварительных условий, должны быть установлены дипломатические отношения», - уточнил вице-спикер НС.

На вопрос, есть ли уверенность, что Турция не выдвинет предусловий, Аршакян сказал, что такой риск есть. Аршакян напомнил, что эти встречи и переговоры проходят при посредничестве России, и МИД России на них реагирует положительно. «Надеюсь, что с помощью международных партнеров мы сможем решить вопрос открытия границ и установления дипломатических отношений. И это в интересах Республики Армения», - сказал вице-спикер НС.

14 января в Москве состоялась встреча специальных представителей в процессе урегулирования армяно-турецких отношений - вице-спикера Национального собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.