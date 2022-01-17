Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ и он пересек госграницу.

Порошенко приехал в суд со своей супругой. Перед заседанием он выступил перед своими сторонниками на митинге и зашел в зал судебных заседаний.

Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.

Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.