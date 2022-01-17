Президент Армении принял в ОАЭ участие в церемонии открытия Международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби»

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, принял участие в церемонии открытия престижного Международного форума «Неделя стабильности Абу-Даби», который прошел в Дубае в выставочном центре Expo 2020 Dubai.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на церемонии открытия форума присутствовали вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, губернатор Эмирата Дубай шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, глава Всемирной организации здравоохранения директор Тедрос Гебрейус, члены правительств разных стран, руководители международных организаций и крупных корпораций.

В рамках открытия форума прошла церемония вручения премии «Стабильность Заед». Награда вручается организациям в области здравоохранения, продовольствия, энергетики, образования и управления водными ресурсами, которые предлагают инновационные и вдохновляющие решения, способствующие устойчивому развитию.

Форум «Неделя стабильности Абу-Даби» проводится с 2008 года. Это глобальная площадка, на которой проходят различные мероприятия, конференции. Члены правительств, политики, высокопоставленные лица, ученые и бизнесмены встречаются здесь для обсуждения глобальных вызовов и насущных вопросов устойчивого развития.