В детских больницах начинается процесс реформирования медицинских услуг

В Армении начинается процесс реформирования детской медицинской службы. Для проведения работы в этом направлении создана рабочая группа, в которой задействованы специалисты, должностные лица и заинтересованные стороны.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», начальник Управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения РА Нунэ Пашаян отметила, что реформы планируется осуществить по нескольким направлениям. Первое направление реформы касается амбулаторно-поликлинической службы.

«Задача - переоснащение амбулаторно-поликлинических отделений. В частности, перевооружение касается как оборудования, так и подготовки специалистов. С одной стороны, это будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению, с другой стороны, поможет снизить переполненность медицинских учреждений, оказывающих стационарные услуги», - сказала Нунэ Пашаян.

Представитель Минздрава отметила, что особенно при сезонном гриппе, ОРЗ учреждения, обеспечивающие педиатрическую помощь, бывают перегружены. Был случай, когда больнице пришлось обслужить 150 пациентов, и из них в госпитализации нуждались лишь 15-20% .

«То есть эти случаи должны были обслуживать отделения первичной медицинской помощи и диспансеры, однако, при возникновении какой-либо проблемы люди идут в больницы, так быть не должно», - сказала Нунэ Пашаян. С одной стороны, поликлиники относятся к больницам, с другой стороны, родители предпочитают больницы. По словам Нунэ Пашаян, задача состоит в том, чтобы усилить поликлиники, чтобы постепенно формировалась культура обращения в первичное звено, люди больше должны доверять своим врачам в поликлинике.

Помимо переоснащения поликлиник и обучения специалистов, министерство планирует разработать конкретные критерии, которые позволят первичному звену заниматься так называемой профилактикой, лечением легких заболеваний, домашним лечением и прочим. То есть инструкции по госпитализации будут пересмотрены.

Планируются изменения и в процессе финансирования. Нунэ Пашаян отметила, что из общего финансирования детских медицинских услуг суммы не сокращались, производились только внутренние перераспределения. В частности, финансирование случаев, требующих меньшего количества койко-дней, будет сокращено, т.е. лечение будет короче. Финансирование будет направлено на более дорогие услуги.

Планируется также работа по повышению качества оказания реанимационных услуг. По словам Нунэ Пашаян, здесь есть чем заняться. Особенно остро проблема стоит на региональном уровне.

«В Ереване есть большие реанимационные отделения, оснащенные кадрами и оборудованием, но такое отделение среди регионов есть только в Гюмри. Мы планируем картографировать все проблемы, представить оснащенность, при необходимости снабдить их оборудованием, разработать алгоритмы часто встречающихся случаев», - сказала Нуне Пашаян.