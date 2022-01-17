"Нормандская четверка" готовит встречу политсоветников в конце января - начале февраля

Политсоветники "Нормандской четверки" могут вновь встретиться в течение ближайших недель. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Всеми сторонами проводится подготовка новой встречи представителей ( политсоветников "Нормандского четверки"- ИФ). Речь идет о конце января - начале февраля", - сказал собеседник агентства.

Место проведения встречи пока не утверждено.

"На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются", - сказал источник.

На минувшей неделе о подготовке встречи сообщали ряд СМИ со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В "Нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия. Эта группа создана для урегулирования ситуации на востоке Украины.