Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Визит президента (Раиси) осуществляется по приглашению президента России (Владимира Путина), поездка имеет важное значение… Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы: на повестке дня стоят различные темы, в том числе и сотрудничество в политической, культурной и технологической сферах… Надеемся, что этот визит возымеет свои достижения", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.

Ранее официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.