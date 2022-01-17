Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей

Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Как передает Арменпресс, об этом говорится в его заявлении на сайте палаты.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - написал он.

В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.

Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны - Народного банка Казахстана.

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.

Алия Назарбаева 13 января разместила в Facebook и Instagram сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.

Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.